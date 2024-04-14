الشيبي مهدد بالإيقاف بسبب شكوى الاهلي ضده

أصبح محمد الشيبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، مهددًا بالإيقاف بعد أن تم استدعائه بشكل رسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتم استدعاء الشيبي من أجل التحقيق معه أمام لجنة الانضباط، وذلك في الواحدة ظهر غد الإثنين، بمقر الجبلاية، وذلك بسبب الشكوى المقدمة ضده من قبل النادي الاهلي.

وكان الشيبي قد لجأ إلى المحاكم المدنية بعد اعتداء حسين الشحات لاعب النادي الاهلي عليه عقب مباراة الفريقين.

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وقام محامي الشيبي، بالرد على استدعاء الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الانضباط، بخطاب رسمي، أكد خلاله استغرابه من موعد استدعاء اللاعب للمثول أمام التحقيق.

وأشار إلى أن هذا الموعد يأتي بالتزامن مع سفر محمد الشيبي مع بيراميدز إلى مدينة الإسكندرية لخوض مواجهة المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز.

وذكر أن اللاعب مرتبط في ذلك التوقيت بمعسكر فريقه وفي طريقه إلى استاد الجبل الأخضر لخوض لقاء المقاولون العرب.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز نظيره المقاولون العرب، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، غدًا الإثنين، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.