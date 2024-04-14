كلوب يعلق على هزيمة ليفربول في الدوري الإنجليزي

علق يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول، عن غضبه بسبب هزيمة ليفربول، اليوم الأحد، أمام نظيره كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

وتلقى ليفربول هزيمة مفاجأة أمام كريستال بالاس، بنتيجة 1-0، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذه الخسارة احتل ليفربول المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 71 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر فريق مانشستر سيتي، وفي انتظار خوض أرسنال لقائه في الجولة ذاتها أمام أستون فيلا.

وقال يورجن كلوب في تصريحات مع شبكة سكاي سبورتس:” هذه لحظات سيئة جدًا، شعوري سيئ جدًا، أحتاج وقت للتعافي من ذلك”.

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وتايع:” فرصة نونيز، فرصة جوتا، فرصة صلاح، كل هذا ولم نسجل، هذا بشع، هذا سيء، لا يمكنني الوقوف هنا والقول بأنها نقطة الإنطلاقة لبقية الموسم، الأمر ليس هكذا، غدًا ستكون كذلك”.

وأختتم حديثه:” هل لهزيمة أتالانتا علينا تأثير؟ صدقني لا أعرف، لكننا لم نكن محظوظين جدًا كفريق اليوم، على الرغم من وجود فرص لكل من داروين وصلاح، ولكن لم نتمكن من تسجيل الهدف، من ناحية أخرى، كان بالاس محظوظًا للغاية لأننا لم نتمكن من التسجيل، لكننا كنا نتوقع ردة فعل لمباراة أتالانتا”.