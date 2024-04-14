أرقام سيئة لمحمد صلاح في خسارة ليفربول من كريستال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

قدم نجم ليفربول، محمد صلاح، مباراة أقل من المستوى في خسارة الريدز أمام كريستال بالاس، اليوم الأحد ضمن مواجهات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت إحصاءات الجناح المصري سيئة أيضًا، حيث لم يستطع تسجيل الأهداف أو تقديم التمريرات الحاسمة وأضاع فرصة محققة.

وكل هذا بجانب خسارته للصراعات الأرضية 6 مرات، وخسر الاستحواذ في 15 مناسبة، وحصل على ثالث أقل تقييم في المباراة بـ 6,7.

وبهذه الخسارة احتل ليفربول المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة، وبفارق نقطتين عن المتصدر مؤقتا مانشستر سيتي.

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