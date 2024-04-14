شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات طبية للاعبي منتخب مصر 2008 قبل السفر إلى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو منتخب مصر 2008 لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور عمرو طه، قبل السفر إلى الجزائر للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا 2007، حيث يشارك المنتخب في بطولة أكبر منه في الفئة العمرية.



وتم عمل كشف طبي شامل وموجات صوتية على القلب ورسم قلب وتحاليل كاملة، بالإضافة إلى عمل أشعة على الصدر للاطمئنان علي الحالة الصحية لجميع اللاعبين قبل السفر.



وأجرى الجهاز الطبي للمنتخب قياسات على القوة العضلية للاعبين للوقوف علي الحالة البدنية لهم ومعرفة نقاط القوة والضعف لوضع برامج الوقاية من الإصابات الخاصة بكل لاعب.

ومن المقرر أن تحتضن الجزائر فعاليات البطولة شمال إفريقيا للناشئين في الفترة بين 16 و26 أبريل 2024، على أن يخوض كل منتخب في البطولة 4 مباريات.



ويقص منتخب مصر للناشئين بقيادة مدربه أحمد الكاس شريط مبارياته بمواجهة تونس يوم 18 أبريل ثم ليببا ثم المغرب ثم الجزائر.



ويضم الجهاز الفني كلا من أحمد الكاس مديرا فنيا، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا لحراس المرمى، بجانب أيمن حافظ مديرا إداريا، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل بدني، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.

كشف طبي لمنتخب 2008

كشف طبي لمنتخب 2008

كشف طبي لمنتخب 2008