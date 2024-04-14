انسحاب ألكاراز من بطولة برشلونة للتنس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انسحب نجم التنس الإسباني الشاب كارلوس ألكاراز بطل ويمبلدون من بطولة برشلونة المفتوحة بداعي الإصابة.

واضطر ألكاراز المصنف الثالث على العالم للانسحاب هذا الأسبوع من بطولة مونت كارلو للأساتذة بسبب إصابة في الساعد الأيمن، ولم يتعاف في الوقت المناسب للدفاع عن لقب بطولة برشلونة على أرضه ووسط جماهيره.

وذكر بيان للجنة المنظمة للبطولة عبر منصات التواصل الاجتماعي أمس «كارلوس ألكاراز لن يدافع عن اللقب الذي فاز به في أخر موسمين».

وأضاف البيان «اللاعب القادم من مورسيا يعاني من الإصابة التي لحقت به

في مونت كارلو، وحالته لم تكن جيدة خلال التدريبات أمس، رغم محاولته حتى اللحظات الأخيرة، لن يتواجد في بطولة برشلونة المفتوحة».

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) البيان الذي جاء فيه «نتمنى لك التعافي السريع ونتمنى رؤيتك العام المقبل».

ومن المقرر أن يعود الإسباني المخضرم رافاييل نادال (37 عاما) إلى الملاعب عبر بطولة برشلونة، بعد غيابه منذ يناير بداعي الإصابة.