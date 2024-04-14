أرتيتا يعلق على خسارة آرسنال

علق ميكيل أرتيتا مدرب فريق آرسنال، على خسارة فريقه، اليوم السبت، أمام نظيره أستون فيلا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر آرسنال بنتيجة 2-0 أمام أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرتيتا في تصريحات نشرتها شبكة “بي بي سي” العالمية: “قدمنا شوط أول رائعًا، أحد أفضل الشوطين الذين لعبناهما ضد فريق كبير، كان ينبغي أن نتقدم بـ3 أو 4 أهداف، أو أكثر”.

وتابع: “لم نستطع التسجيل ولم نوفق، وبعد كل هذا استقبلنا هدفين سيئين للغاية”.

وواصل: “لا يمكننا السيطرة الآن على مانشستر سيتي، علينا أن يكون لدينا رد فعل بعد هزيمة اليوم”.

وأكد: “لدينا فرصة من أجل الفوز على بايرن ميونخ يوم الأربعاء، ويجب على الفريق أن يظهر ذلك، إذا كنت تريد الفوز، عليك التغلب على هذه المواقف”.

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واختم حديثه: “لا يمكننا السيطرة فيما يخص مانشستر سيتي، تشاهد في أي دوري آخر في العالم، إذا فزت بعدد المباريات التي فزنا بها، ستنال اللقب، لكن هذا ليس هو الحال في البريميرايج هذا هو التحدي”.

وتجمد رصيد آرسنال عند 71 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر.