الامارات | «الأولمبي» جاهز لمواجهة كوريا الجنوبية في كأس آسيا غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم لمواجهة نظيره منتخب كوريا الجنوبية عند الساعة السابعة والنصف من مساء يوم غدٍ، (بتوقيت الإمارات)، على استاد عبدالله بن خليفة في الدوحة ضمن الجولة الأولى لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقامة في قطر حتى الثالث من مايو المقبل.

ويؤدي الأبيض الأولمبي سلسلة تدريباته اليومية على أحد الملاعب الفرعية في الدوحة تحت إشراف الأوروغوياني مارسيلو برولي، وجهازه المساعد بمشاركة جميع اللاعبين الموجودين في القائمة، حيث حرص الجهاز الفني على وضع اللمسات الفنية الأخيرة قبل المواجهة الأولى التي تُعدُّ في غاية الأهمية.

من جهة أخرى، يُعقد اليوم المؤتمر الصحافي التقديمي لمدربي منتخبات المجموعة الثانية، بحضور ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، ويسبق المؤتمر عقد الاجتماع الفني لاعتماد ألوان قمصان المنتخبات في مرحلة المجموعات، ومراجعة البنود الواردة في لائحة البطولة، إلى جانب تسليم القوائم النهائية لكل منتخب. وسيلعب المنتخب ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية والصين، وتتمثل أهمية هذه البطولة كونها مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقررة في العاصمة الفرنسية باريس 2024، حيث يسعى المنتخب إلى تكرار سيناريو الإنجاز التاريخي الذي حققه بالتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن في 2012. وكان المنتخب الأولمبي قد سافر إلى الدوحة يوم الجمعة الماضي.