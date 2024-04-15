أبرز تصريحات إيمري بعد فوز أستون فيلا على آرسنال

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لفريق أستون فيلا، عن فخره بأداء لاعبيه، عقب فوزه الفريق 2 / صفر على مضيفه أرسنال، اليوم الأحد، في المرحلة الـ33 للمسابقة.

وجاء هدفا أستون فيلا في غضون 3 دقائق، حيث افتتح ليون بايلي التسجيل في الدقيقة 84، فيما أضاف زميله أولي واتكينز الهدف الثاني في الدقيقة 87، لينعش الفريق آماله في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى بترتيب المسابقة العريقة المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 63 نقطة في المركز الرابع، بفارق 3 نقاط أمام توتنهام، صاحب المركز الخامس، الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد أرسنال عند 71 نقطة، ليفشل في استعادة قمة الترتيب، ويبقي في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي (المتصدر)، الذي توج باللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وكان إيمري سعيدا بأداء فريقه أمام أرسنال، حيث قال عقب المباراة التي أقيمت على ملعب (الإمارات) في العاصمة البريطانية لندن "إنني فخور جدا بعملنا، باللاعبين والمشجعين".

وأضاف إيمري "لقد كانوا هنا معنا، يدفعوننا، يدعموننا، ويحاولون اللعب معنا. مباريات مثل اليوم، عندما نلعب على هذا المستوى للحصول على هذه العروض، نشعر أنه يمكننا الاستمرار في رفع مستوانا للحصول على تلك المراكز مع الفرق السبعة الأولى في الترتيب".

وأوضح مدرب أستون فيلا "هذه النقاط الثلاث هي نفسها التي لعبنا من أجلها خلال تعادلنا مع برينتفورد الأسبوع الماضي، وسنلعب ضد بورنموث أيضا من أجلها الأسبوع المقبل، لكن الخروج من هذا الملعب بنقاط المباراة يمنحنا الثقة والقوة للاستعداد للقاءات القادمة مع التحفيز والحماس لتحقيق هدفنا".

وشهد الشوط الأول فرصا من كلا الفريقين لافتتاح التسجيل، لكن دون جدوى، فيما سيطر أستون فيلا على معظم فترات الشوط الثاني، ليظفر بفوز مستحق.

وأكد إيمري في تصريحاته التي أبرزها الموقع الألكتروني الرسمي لأستون فيلا "كانت خطتنا هي أن نكون ثابتين لمدة 90 دقيقة، وأن نحاول السيطرة على المباراة من الدقيقة الأولى إلى الدقيقة الأخيرة".

وتابع "كنا بحاجة إلى إيقافهم عندما كانوا يلعبون بمهاراتهم وتمركزهم على أرضهم هنا مع الجماهير. كنا بحاجة لالتزام كبير للغاية من الجميع لتقديم أفضل أداء دفاعي، مما ساعدنا كثيرا في الصراعات الثنائية".

وأوضح "لم نسيطر على الكرة كثيرا في الشوط الأول، لكننا تجنبنا ضغطهم وكنا نزيد اكتساب الثقة. في الشوط الثاني، كنا نتحسن، وفرضنا سيطرتنا".

واختتم إيمري تصريحاته قائلا "إنه أمر رائع حقا. لقد كان الوضع صعبا للغاية لكننا فعلنا ذلك ونواصل المضي قدما ولنكن إيجابيين".