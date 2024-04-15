شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه المقاولون للحفاظ على صدارة الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق المقاولون العرب ضيفه بيراميدز فى الرابعة عصر اليوم، الاثنين، فى المباراة المؤجلة من منافسات الجولة العاشرة وذلك باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 29 نقطة.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 17 فى جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 16 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 6 مباريات وخسر 8 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.

ويدخل بيراميدز مواجهة اليوم منتشيا بالفوز على الجونة في اللقاء الأخير برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين قبل العيد مباشرة على استاد خالد بشارة، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة وأحرز الأهداف كل من مصطفى فتحى في الدقيقة 18، وإبراهيم عادل في الدقيقة 58، ورمضان صبحى في الدقيقة 70 من علامة الجزاء، ومحمود زلاكة في الدقيقة 87.

من ناحيته، عقد محمد عودة المدير الفني لنادي المقاولون العرب، جلسة خاصة مع لاعبي المقاولون على هامش الاستعداد لمواجهة اليوم شدد خلالها على أن اللاعبين أهدروا العديد من الفرص في مباراة الجونة الماضية والتي انتهت بفوز ذئاب الجبل بهدفين مقابل هدف، وهو ما كان من الممكن أن يؤثر على نتيجة اللقاء ويجب ألا يتكرر أمام فريق بيراميدز، والذي يمتلك العديد من الحلول الهجومية.