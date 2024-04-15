شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية فى الإسماعيلى اليوم استعداداً لمواجهة زد بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الكرة الأول بالإسماعيلي تدريباته اليوم، الاثنين، استعدادا لمواجهة زد إف سى المقرر لها الخميس المقبل ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدوري المحلي.

وتعادل الإسماعيلى مساء أمس الأحد مع فيوتشر بهدف لكل فريق ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من المسابقة.

ومن المقرر أن يخضع لاعبو الإسماعيلى الذين شاركوا في لقاء الأمس بصفة أساسية لتدريبات استشفائية لتجنب تعرضهم للإرهاق البدني.

وتحدث حمد إبراهيم، المدرب العام لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، عن تعادل الفريق مع نظيره فيوتشر بهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن مؤجلات مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمد إبراهيم، في تصريحاته للمركز الإعلامي عقب المباراة: "لعبنا من أجل الفوز ونحمد المولى عز وجل على التعادل والأهم هو عدم الخسارة".

وأضاف، "سنعمل على استكمال نتائجنا الإيجابية خلال المباريات المقبلة من أجل إرضاء طموحنا".

وتابع، "وجود أحمد الشيخ إضافة كبيرة لنا، وسيحصل على مزيد من الوقت خلال المرحلة المقبلة".

واختتم حمد إبراهيم تصريحاته قائلا، "المباريات المقبلة ستحدد شكل مسابقة الدوري وبأمر الله سنبذل قصارى جهدنا لوضع الإسماعيلي في مكانته التي يستحقها".