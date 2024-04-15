نادي النصر يرد على خطاب الاتحاد السعودي في قضية رونالدو

ياسر رشاد - القاهرة - ردت إدارة شركة نادي النصر السعودي على خطاب لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بأن البطاقة الحمراء التي حصل عليها البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، أمام الهلال، في كأس الدرعية للسوبر السعودي، غير مستحقة، جاء ذلك بعد أن طلبت إفادة من اللاعب .

وأكدت صحيفة " الرياضية " السعودية أن النادي العاصمي بعث جوابه الأحد، متضمنًا أن البطاقة الحمراء غير مستحقة ويفترض ألا تصل إلى «سلوك مشين» كونه تنافس على الكرة لأن رونالدو يبحث عن لعبها بسرعة.

يذكر أن الحكم محمد الهويش رفع تقريره عن مباراة فريق الهلال ونظيره النصر، ضمن نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، فور انتهائها، ودوَّن فيه ارتكاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأصفر، سلوكًا «مشينًا» بعد استخدامه الكوع «بقوةٍ مفرطةٍ» لضرب علي البليهي، مدافع الهلال، وفقًا لما نشرت «الرياضية» 11 أبريل الجاري.

وأشهر الهويش، في الدقيقة «86» من المباراة، البطاقة الحمراء المباشرة لرونالدو، الذي بدا معترضًا على القرار، قبل أن يغادر أرضية ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي، العاصمة الإماراتية. وتعاقِب لائحة الانضباط في الاتحاد السعودي اللاعب مرتكب «السلوك المشين» بالإيقاف مباراتين، ودفع غرامة قدرها 20 ألف ريال.