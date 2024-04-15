جوميز يجهز مفاجأة لـ الاهلي في مباراة القمة

أكد الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجأة من البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لـ الزمالك في مباراة القمة اليوم، والتي تلعب في تمام السابعة مساءً على استاد القاهرة الدولي.

وكشف شوبير عن مفاجأة البرتغالي جوزيه جوميز للنادي الاهلي في مباراة اليوم، مؤكدًا على أن المدرب البرتغالي سيعتمد على الهجوم من منطقة الـ18 منذ بداية اللقاء لرغبته في أحراز هدفًا مبكرًا.

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وأضاف شوبير في تضريحات إذاعية: “جوميز سيحاول الضغط مبكرًا في المباراة من اجل تحقيق الفوز، خاصة وأنه يسعى لتعويض خسارته لقب كأس مصر الأخير، والذي حسمه المارد الأحمر لصالحه بالفوز بهدفين دون رد”.

وتابع: “أندهش من غياب شيكابالا عن مباراة القمة اليوم بداعي إنه يعاني من نزلة برد، وهذا تجمل للأمر، والحقيقة أن شيكابالا مستبعد لأسباب فنية”.

واختتم: “استبعاد محمد صبحي من مباراة القمة اليوم لأسباب فنية، واللاعب بقضيها لإن عقده ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، وسيرحل عن الفريق بنهاية عقده”.

ويسعى كلا الفريقين للفوز في مباراة اليوم لتحسين وضع الفريق بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، خاصة وأن الأحمر يحتل المركز التاسع برصيد 21 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.