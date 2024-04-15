رسالة نارية من شوبير لـ إبراهيم نور الدين قبل مباراة القمة

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة نارية إلى إبراهيم نور الدين حكم مباراة القمة بين الاهلي والزمالك، المقرر لها في السابعة مساء الليلة، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “إبراهيم نور الدين حكم مميز وعليه التركيز والابتعاد عن المنظرة في مباراة القمة، حتى تخرج المباراة لبر الأمان”.

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وأضاف: “القمة لا تحتمل المنظرة، وإبراهيم نور الدين يعلم ذلك جيدًا، ويريد ختام مشواره في التحكيم بإدارة مباراة القمة والخروج بالمباراة بشكل جيد لبر الأمان”.

واختتم: “قدرات إبراهيم نور الدين كحكم مميزة جدًا ولكن أحياناً بتهرب منه، إلا أن أجواء القمة ومباراة بحجم الزمالك والاهلي تجبره على التركيز الشديد”.

ويسعى الاهلي والزمالك للفوز في مباراة القمة اليوم؛ لرغبة كل فريق في تحسين وضعه بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المارد الأحمر المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة.