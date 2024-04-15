الأهلي والخطيب يعزيان وليد سليمان في والده

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على تقديم واجب العزاء في وفاة والد وليد سليمان نجم الفريق السابق، ورئيس قطاع الناشئين بالنادي الحالي.

وكتب الأهلي عبر موقعه الرسمي: "محمود الخطيب، رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، وقطاعات النادي الرياضية، يتقدمون بخالص التعازي إلى وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين، في وفاة والده داعين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان".

وكان وليد سليمان أعلن وفاة والده منذ قليل، حيث كتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون أبي في ذمة الله".

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