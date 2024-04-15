شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين مجلس إدارة جديد لمركز التنمية الشبابية بقويسنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر تعيين مجلس إدارة لمركز التنمية الشبابية بقويسنا محافظة المنوفية لمدة أربع سنوات تبدأ من 2024 حتى 2028، ويضم مجلس الإدارة كلاً من اللواء أحمد المليجى رئيسا، وأحمد أبو طالب نائبا للرئيس، ومحمود أبو اليزيد أمينا للصندوق، ومحمد رشدى عضو فوق السن، وأحمد سامى والحسيني شريف وبيشوى أشرف ورنا أشرف أعضاء تحت السن.

من جانبه حرص أحمد المليجى رئيس مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية بقويسنا على توجيه الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مشيرا إلى أنه سيعمل عن تنفيذ الخطط المسهتدفة من قبل وزارة الشباب والرياضة لمراكز التنمية الشبابية للقيام بدروها التتموى فى البيئة المحيطة و أداء الدور المنوط بها على الوجه الأكمل.

في سياق مختلف، يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع غريمه التقليدي الأهلي باستاد القاهرة الدولي، ضمن مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي الأهلي والزمالك في قمة جديدة بمسابقة الدوري المصري، والمؤجلة من الجولة العاشرة بالمسابقة، وذلك بعد فترة ليست طويلة بعد مواجهة القطبين في نهائي كأس مصر.

وتفوق الأهلي على الزمالك بثنائية نظيفة في نهائي كأس مصر الذي أقيم بالمملكة العربية السعودية، لذلك يبحث الفارس الأبيض عن الثأر في مباراة الدور الأول بالدوري الممتاز.