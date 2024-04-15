تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك لمواجهة الأهلي اليوم الإثنين، في السابعة مساء، على استاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ووضع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض، اللمسات النهائية على الخطة المناسبة لمواجهة الأهلي خلال المران الختامي أمس الأحد.

جوميز استقر على الدفع بنفس تشكيل مباراة الاتحاد السكندري الماضية التي أقيمت في بطولة الدوري المصري الممتاز، وحقق فيها الأبيض الفوز (3\0) دون تغيير.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: أحمد فتوح وحسام عبدالمجيد وحمزة المثلوثي وعمر جابر.

الوسط: نبيل عماد دونجا وعبدالله السعيد وأحمد حمدي.

الهجوم: أحمد زيزو وسامسون وناصر ماهر.