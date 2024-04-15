الدوري المصري .. مواجهة شرسة بين «الزمالك والأهلي»

الشارقة - اميمة ياسر - يشهد اليوم الإثنين إقامة العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات والمسابقات، وعلى رأسها قمة الزمالك والأهلي ضمن مؤجلات الجولة العاشرة في الدوري المصري الممتاز.

كما يلعب يد الأهلي والزمالك، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد، أمام بي إم سي الكونغولي، وفريق كينشاسا.

وإليكم أبرز المباريات

الدوري المصري

المقاولون العرب - بيراميدز - الساعة 4 مساءً - أون تايم سبورتس 2

الزمالك - الأهلي - الساعة 7 مساءً - أون تايم سبورتس 1

الدوري الإنجليزي

تشيلسي - إيفرتون - الساعة 9 مساءً - بي إن سبورت 1HD

الدوري الإسباني

أوساسونا - فالنسيا - الساعة - 9 مساءً – بي إن سبورت HD3

كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد

الزمالك - كينشاسا - الساعة 2:30

الأهلي - بي إم سي - الساعة 7:30

بطولة أفريقيا للكرة الطائرة

الأهلي - الفتح الرباطي - الساعة 5 مساءً.