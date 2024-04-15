"نتيجة كارثية".. ماذا فعل الزمالك في آخر مباراة غاب عنها شيكابالا أمام الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة الأهلي، اليوم الإثنين في السابعة مساء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقرر أن يغيب محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأبيض، عن مباراة اليوم، بقرار فني من قبل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، لعدم الجاهزية.

وعانى "شيكابالا" خلال الأيام الماضية، من الإصابة بنزلة برد شديدة، غاب بسببها عن مواجهتي الزمالك أمام فيوتشر في إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وغاب محمود عبدالرازق شيكابالا، عن الفريق الأبيض، من قبل في 12 مباراة قمة، لأسباب مختلفة، حيث حقق الأبيض فيها الفوز في 3 مباريات، وخسر في 7 وتعادل مباراتين.

ويعود تاريخ آخر مباراة قمة، غاب عنها "شيكابالا" لموسم 2021، التي خسرها الفريق الأبيض بنتيجة كارثية 5\3، وكان يقود تدريب الأحمر في ذلك التوقيت الجنوب أفريقي موسيماني.

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