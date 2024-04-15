7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأثنين الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، منها مباراة الأهلى والزمالك فى قمة الدورى، ووفاة والد وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين في الأهلى ، بالإضافة إلى مواجهة بيراميدز و المقاولون في الدورى

الأهلى يواجه الزمالك الليلة فى سهرة كروية بـ"قمة" تحدى الغيابات

يلتقي الأهلي مع الزمالك فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة في قمة الدوري المصري فى المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر للمسابقة المحلية، في مواجهة مثيرة مع اختلاف طموح الفريقين خلال القمة ما بين رغبة الأهلي في مواصلة الانتصارات والمنافسة على استعادة صدارة الدوري، أو الزمالك الذى يرغب فى تصحيح مساره والعودة للمنافسة على المراكز الأولى بالمسابقة.

السفير الفرنسى لـ"الخليج 365": أعشق صلاح.. وانتظروا لقاءً بين مصر وفرنسا

أشاد السفير إيريك شوفالية، سفير دولة فرنسا بمصر، باستاد القاهرة الدولي خلال تفقده له بصحبة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ووليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة.

تاو وعطية وعاشور والشحات أبرز غيابات الأهلى أمام الزمالك فى القمة

تضرب الغيابات صفوف فريق الأهلي قبل مباراة القمة، والمقرر إقامتها فى السابعة مساء اليوم الاثنين على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة والمؤجلة من مسابقة الدوري المصري.

وليد سليمان ينعى والده: "أبى فى ذمة الله"

نعى وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين بالنادى الأهلى، والده، وكتب الحاوى عبر حسابه على فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أبى فى ذمة الله". وانهالت رسائل التعزية على نجم الأهلى السابق.

شيكابالا يتصدر قائمة 12 لاعب يغيبون عن الزمالك فى قمة الأهلى

تضرب الغيابات صفوف فريق الزمالك قبل مباراة القمة، والمقرر إقامتها فى السابعة مساء اليوم الاثنين على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة والمؤجلة من مسابقة الدوري المصري.

بيراميدز يواجه المقاولون للحفاظ على صدارة الدوري الممتاز

يستقبل فريق المقاولون العرب ضيفه بيراميدز فى الرابعة عصر اليوم، الاثنين، فى المباراة المؤجلة من منافسات الجولة العاشرة وذلك باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

تعرف على قائمة ممنوعات القمة وخريطة دخول جماهير الأهلى والزمالك

كشف العميد محمود القاضي مسئول تأمين مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها السابعة مساء اليوم الاثنين ممنوعات مباراة القمة، مشددا على وجود العنصر النسائي في استقبال المشجعات الليلة مؤكدا أن جمهور الكرة المصرية أصبح واعيا مشدداً علي عدم اصطحاب اللافتات المسيئة.