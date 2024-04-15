الامارات | صورة مثيرة للجدل بين كريم بنزيمة ونجمة بوليوود (صور)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للنجم الفرنسي كريم بنزيمة لاعب اتحاد جدة السعودي مع الفنانة الهندية أورفاشي راوتيلا ذائعة الصيت في بوليوود، وادعى كثيرون بأن بنزيمة مرتبط بالنجمة الهندية خصوصاً بعدما نشرت الأخيرة الصور على حسابها في "إنستغرام" مرفقة إياها بوسم (#love).

يذكر أن بنزيمة متزوج حالياً من عارضة الأزياء الفرنسية كورا جوتييه (34 عاماً) والمولودة في فرنسا وبالتحديد لعائلة من جزر المارتينيك المنتمية لفرنسا، فيما كان بنزيمة مرتبط سابقاً بالفرنسية كلوي دو لونييه التي تعمل ممرضة لكن زواجهما انتهي بعد أن أنجب منها ميليا.

ولدى بنزيمة طفلان، هما ميليا المولودة في 2014 من الزوجة الأولى كلوي دو لونييه، وإبراهيم من الثانية وهو المولود في عام 2017.