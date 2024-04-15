هل ينجح جوميز فى فك عقدة الزمالك أمام كولر فى قمة الليلة؟

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القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة الأهلى في المباراة التي تجمع الفريقين في السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة، والمؤجلة من الجولة العاشرة ببطولة الدورى.

ويدخل الزمالك المباراة فى المركز الثانى عشر برصيد 18 نقطة في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 12 لقاء، حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 13.

ويسعى البرتغالى جوزيه جوميز لتحقيق الفوز اليوم على الأهلى، ليس فقط من أجل النقاط الثلاث والتقدم في جدول بطولة الدورى فحسب، بل يرغب في فك عقدة الزمالك أمام مارسيل كولر المديرالفنى للأهلى، وهى عدم تحقيق الأبيض أي فوز أمام الخواجة السويسرى.

وسبق وقاد كولر الأهلى في 4 مباريات فقط أمام الزمالك انتهت جميعها بفوز الأهلى، دون أي مكسب للفريق الأبيض، وتٌعد مباراة اليوم هى الخامسة التى يقودها كولر للأهلى أمام الغريم التقليدي الزمالك، منها مباراتان فى بطولة الدورى، ومباراة بكأس مصر، وأخرى بالسوبر.

والتقى كولر مع الزمالك فى 4 مواجهات سابقة فاز بها جميعاً، الأول كانت مباراة السوبر عام 2021 وانتهت بفوز الأهلى 2/0.

المباراة الثانية بالدور الأول ببطولة الدورى عام 2022/2023 وانتهت بفوز الأهلى 3/0

المباراة الثالثة بالدور الثانى ببطولة الدورى عام 2022/2023 وانتهت بفوز الاهلى 4/1

المباراة الرابعة و الأخيرة نهائي كأس مصر و انتهت بفوز الاهلى 2/0

فهل ينجح جوميز فى فك عقدة الزمالك أمام الأهلى ويفوز اليوم على كولر ويفك عقدة الخواجة السويسرى فى قمة الدورى باستاد القاهرة الليلة.