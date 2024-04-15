ياسر رشاد - القاهرة - يواصل ريال مدريد استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري، والتي يشهدها ملعب "الاتحاد".

وانتهت مواجهة الذهاب بين الريال والسيتي بالتعادل الإيجابي 3/3، في اللقاء الذي اتسم بالندية والإثارة والمتعة والندية.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: لونين

الدفاع: ميندي، روديجر، ناتشو، كارباخال

خط الوسط: كروس، كامافينجا، فالفيردي

الهجوم: فينيسيوس، بيلينجهام، رودريجو

مانشستر سيتي وريال مدريد.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

ويُطلق حكم مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد في تمام التاسعة من مساء الأربعاء المقبل، في المباراة التي يستضيقها ملعب "الاتحاد" معقل السيتزين.

من المقرر إذاعة مواجهة مانشستر سيتي أمام ريال مدريد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة منذ عدة سنوات.

وأعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن قائمة الملكي لمواجهة مانشستر سيتي، والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه لونين، كيبا أريزابالاجا، فران جونزاليس.

الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

الوسط: جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، أوريلين تشواميني، فيدي فالفيردي، داني سيبايوس، أردا جولر.

الهجوم: فينيسيسو جونيور، رودريجو جوس، خوسيلو، إبراهيم دياز.