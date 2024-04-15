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محاولة أخيرة من برشلونة للحفاظ على تشافي

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ياسر رشاد - القاهرة - يبدو أن خوان لابورتا، رئيس الإسباني، يرغب في الحفاظ على تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق خلال الموسم المقبلة.

وكان تشافي قد قرر رحيله عن برشلونة بشكل نهائي خلال الفترة الماضية، بعد تراجع نتائج البلوجرنا في مسابقة .

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن خوان لابورتا يبحث عن إقناع تشافي بالاستمرار لموسم اَخر، بعدما أصبحت لديه رغبة قوية في استمرار المدرب الإسباني، على الرغم من قرار الأخير بالرحيل خلال البارسا.

وأشارت إلى أن لابورتا ليس لديه تقبل لفكرة التغيير، حيث يأمل في استمرار تشافي على رأس القيادة الفنية للفريق والتعاقد مع لاعبين سوبر خلال الموسم المقبل.

وكان برشلونة قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في ذهاب الدور ربع النهائي من ، والتي شهدها ملعب "حديقة الأمراء" معقل الفريق الباريسي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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