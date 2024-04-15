محاولة أخيرة من برشلونة للحفاظ على تشافي

ياسر رشاد - القاهرة - يبدو أن خوان لابورتا، رئيس برشلونة الإسباني، يرغب في الحفاظ على تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق خلال الموسم المقبلة.

وكان تشافي قد قرر رحيله عن برشلونة بشكل نهائي خلال الفترة الماضية، بعد تراجع نتائج البلوجرنا في مسابقة الدوري الإسباني.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن خوان لابورتا يبحث عن إقناع تشافي بالاستمرار لموسم اَخر، بعدما أصبحت لديه رغبة قوية في استمرار المدرب الإسباني، على الرغم من قرار الأخير بالرحيل خلال البارسا.

وأشارت إلى أن لابورتا ليس لديه تقبل لفكرة التغيير، حيث يأمل في استمرار تشافي على رأس القيادة الفنية للفريق والتعاقد مع لاعبين سوبر خلال الموسم المقبل.

وكان برشلونة قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، والتي شهدها ملعب "حديقة الأمراء" معقل الفريق الباريسي.