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هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ريال مدريد

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ياسر رشاد - القاهرة - يرغب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ مانشستر سيتي، في تحقيق التأهل للدور نصف النهائي من لهذا الموسم 2023/2024.

وكانت مواجهة أمام السيتزين قد انتهت بالتعادل الإيجابي 3/3، في المباراة التي استضافها ملعب "سنتياجو بيرنابيو".

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: أكانجي، دياز، ستونز، جفارديول

خط الوسط: رودري، دي بروينه، برناردو

الهجوم: فودي، جريليش، هالاند

ومن المقرر انطلاق مباراة مانشستر سيتي أمام ريال مدريد في تمام التاسعة من مساء الأربعاء المقبل، في المواجهة التي يستضيقها ملعب "الاتحاد" معقل السيتزين.

وحصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا منذ عدة سنوات.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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