دقيقة بدقيقة.. الأهلي 0-0 الزمالك.. بداية المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - زوار موقع الخليج 365 تابعو معنا، تغطية مباشر دقيقة بدقيقة لمباراة الأهلي والزمالك، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره نادي الزمالك، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على "ستاد القاهرة الدولي".

ويدخل النادي الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني.

خط الوسط: كوكا - كريم نيدفيد - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أنتوني موديست - طاهر محمد طاهر - عمر كمال.

وجاء تشكيل الفارس الأبيض كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : سيف الجزيري.

ملخص المباراة

دقيقة 6: انفراد ضائع من أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك نجح مدافع الأهلي رامي ربيعة في إخراج الكرة من أمامه

دقيقة 16: خروج زيزو للإصابة ونزول بدلاً منه ترافيس موتيابا

دقيقة 23: فرصة للأهلي بعد عرضية خطيرة من علي معلول نجح في إبعادها محمد عواد حارس الزمالك