الامارات | دبا الحصن يهزم مصفوت ويقترب من دوري المحترفين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز دبا الحصن على مضيفه مصفوت بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأثنين ضمن منافسات الجولة 27 لدوري الدرجة الأولى، واقترب دبا الحصن من التأهل لدوري المحترفين بعد أن رفع رصيده إلى 54 نقطة محافظا على المركز الثاني في الترتيب خلفا للعروبة المتصدر برصيد 67.

وسجل هدفي دبا الحصن المالي بولينغ ديمبل في الدقيقة (73) والبرازيلي جلمار دا سيلفا (78) بينما سجل لفريق مصفوت البرازيلي لياندرو زاناريا (82).

وفاز يونايتد على غلف يونايتد بهدفين نظيفين سجلهما الأرجنتيني لويس مارسيلو (32) والسنغالي بابي بكاري (61) ليصبح رصيده 43 في المركز الرابع، بينما يأتي في المركز الثالث دبا الفجيرة بـ 49 نقطة.

وفي مباراة ثالثة فاز «غلف إف سي» على «سيتي» باربعة أهداف لهدفين ليصبح رصيده 26 نقطة في المركز 13، بينما لدى «سيتي» 11 نقطة في المركز قبل الاخير.