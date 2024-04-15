"الفار" يلغي ركلة جزاء للزمالك أمام الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - ألغت تقنية الفديو “الفار” ركلة جزاء للزمالك أمام الأهلي في المواجهة التي تقام بينهما على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان سيف الجزيري قد سقط داخل منقطة الجزاء بعد عرقلة من رامي ربيعة ليحتسب ابراهيم نور الدين ركلة جزاء قبل أن يتراجع بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

تقدم الزمالك على الأهلي بهدف في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما على استاد القاهرة الدولي في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل سيف الجزيري هدف الزمالك في الدقيقة 44 من عمر المباراة بتمريرة رائعة من ناصر ماهر.

وغادر أحمد زيزو بعد مرور ربع ساعة متأثرًا بإصابة في قدمه بعد تدخل قوي مع رامي ربيعة.

ترتيب الزمالك والأهلي..

يحتل الزمالك المركز الـ12 فيجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما خاض 12 مباراة، تمكن خلالهما من حصد 5 مباريات والتعادل في 3 مواجهات، بينما خسر الفريق 4 مواجهات.

ويحتل الأهلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، جمعهما من 10 مباريات،حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 3 وخسر لقاء وحيد.