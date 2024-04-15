الاهلي يفقد خدمات نجمه أمام الإسماعيلي في الدوري

يفقد الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، خدمات أحد لاعبين خط الوسط، خلال مواجهة الإسماعيلي القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب كريم نيدفيد، لاعب وسط النادي الاهلي عن مباراة الفريق القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز، ضد الإسماعيلي، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وحصل كريم نيدفيد، على بطاقة صفراء في مباراة الاهلي ضد الزمالك، في قمة الدوري المصري، التي تجمع بينهما اليوم الاثنين، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة.

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ومن المقرر أن يلعب المارد الأحمر ضد الإسماعيلي، يوم 1 مايو المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتقدم الزمالك على الاهلي بنتيجة هدف وحيد، أحرزه سيف الدين الجزيري، في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول.