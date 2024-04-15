الهلال والعين.. صراع آسيوي بنكهة خليجية

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فيما جاء تأهل العين لهذه المرحلة على حساب النصر عقب الفوز ذهابا (1/صفر) في الإمارات، وفي الإياب على ملعب «الأول بارك» بالسعودية حقق النصر الفوز بنتيجة (4/3) ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي أهلت الفريق الإماراتي بنتيجة (3/1).
انتصارات تاريخية للهلال
عزز الهلال أرقامه بفوزه على الاتحاد في كأس السوبر الذي أقيم الأسبوع الماضي بالإمارات بأنه أصبح الفريق صاحب أكبر سلسلة انتصارات في تاريخ كرة القدم برصيد 33 مباراة متتالية في البطولات الرسمية، الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر، متخطيا فريق نيو سانتس الويلزي صاحب الـ27 انتصارا وأياكس أمستردام صاحب الـ26 انتصارا. بخلاف أنه متصدر دوري روشن بـ77 نقطة بنهاية الجولة الـ 27، وهي النقاط التي قربته لبطولة الدوري.
ويسعى الهلال إلى الفوز على العين من أجل السير نحو اللقب الخامس له لتعزيز رصيده في صدارة المتوجين بالبطولة، إذ يمتلك في الوقت الحالي أربعة ألقاب، وإذا تخطى نصف النهائي فسيكون أكثر المتأهلين إلى النهائي، وسيعد التأهل رقم 10، وتمكن كبير آسيا من التتويج باللقب في مواسم 1991 و1999 و2019 و2021، بينما خسر اللقب في 1986 و1987 و2014 و2017 و2022، ويأتي في وصافة الأكثر تتويجا بوهانغ ستيلريز الكوري الجنوبي برصيد ثلاثة ألقاب.
وخسر الهلال نهائي النسخة الأخيرة أمام أوراوا ريدز الكوري الجنوبي، بعد التعادل ذهابا في السعودية بنتيجة (1/1) وتعرض آنذاك سالم الدوسري نجم الفريق السعودي للطرد، مما كلفه كثيرا في لقاء الإياب وتعرض للهزيمة (1/صفر) ليخسر اللقب بعد مشوار مميز في البطولة.
20 سنة من الحرمان
أما العين الإماراتي فيدخل نصف النهائي وعينه على تخطي الهلال من أجل اللقب الغائب منذ 20 عاما، إذ يمتلك كثيرا من الإمكانات التي تساعده على ذلك في الموسم الحالي، وظهرت في مواجهة النصر، خصوصا بوجود أكثر من نجم في صفوفه على رأسهم المغربي سفيان رحيمي الذي يتصدر ترتيب الهدافين في النسخة الحالية برصيد ثمانية أهداف بالتساوي مع هداف الهلال ألكسندر ميتروفيتش.
وفي حال تخطي العين مواجهة الهلال سيكون النهائي الرابع للفريق الإماراتي في تاريخ البطولة، إذ توج باللقب مرة واحدة في موسم 2002 – 2003 على حساب نادي بوليس تيرو التايلاندي، فحقق الفوز ذهابا (2/ صفر) وخسر إيابا بنتيجة (صفر /1).
ويعاني العيناوي في الدوري المحلي، حيث يحتل المرتبة الثالثة برصيد 36 نقطة من أصل 18 مواجهة وهي ما أبعدته عن المنافسة على بطولة الدوري التي يتصدرها فريق الوصل بـ48 نقطة.
قبل مواجهة الهلال والعين:
- 6 أندية سعودية مختلفة واجهت العين وهي «الهلال، الاتحاد، الشباب، الأهلي والنصر والفيحاء».
- 38 مباراة جرت بين الفرق السعودية وفريق العين الاماراتي.
- 18 لقاء كسبها العين مقابل 13 مباراة كسبتها الفرق السعودية، و7 مواجهات انتهت بالتعادل.
- الهلال واجه الفرق الإماراتية في 43 مباراة، كسب 21 مواجهة، وخسر 9 مواجهات، وتعادل في 13 مباراة.
- الهلال أكثر الأندية السعودية مواجهة للعين الإماراتي بواقع 14 لقاء، إذ فاز في 6 وتعادل في 2 وخسر 6، وسجل 16 واستقبل 12.
- سجل العين في مرمى الفرق السعودية 50 هدفا، فيما استقبلت شباكهم 47.
- خلال 23 مباراة خاضها العين في ملعبه أمام الفرق السعودية فاز في 15 مباراة، وتعادل 5 وخسر 3، وسجل 28 هدفا واستقبلت شباكه 14.
- 10 مواجهات جمعت الهلال في الأندية الإماراتية في الأدوار الاقصائية، فاز في 4 مواجهات وتعادل في مثلها وخسر مواجهتين.
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