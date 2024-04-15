الهلال والعين.. صراع آسيوي بنكهة خليجية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسعى فريق الهلال الكروي إلى مواصلة سيطرته وتعزيز أرقامه في دوري أبطال آسيا بتكرار الفوز على العين الإماراتي في ذهاب نصف نهائي البطولة عند الـ7 مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة بملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، بعد أن نجح الهلال في الوصول لهذا الدور بعد أن أقصى الاتحاد في الذهاب والإياب لدور ربع النهائي بنتيجة واحدة (2/صفر).

فيما جاء تأهل العين لهذه المرحلة على حساب النصر عقب الفوز ذهابا (1/صفر) في الإمارات، وفي الإياب على ملعب «الأول بارك» بالسعودية حقق النصر الفوز بنتيجة (4/3) ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي أهلت الفريق الإماراتي بنتيجة (3/1).

انتصارات تاريخية للهلال

عزز الهلال أرقامه بفوزه على الاتحاد في كأس السوبر الذي أقيم الأسبوع الماضي بالإمارات بأنه أصبح الفريق صاحب أكبر سلسلة انتصارات في تاريخ كرة القدم برصيد 33 مباراة متتالية في البطولات الرسمية، الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر، متخطيا فريق نيو سانتس الويلزي صاحب الـ27 انتصارا وأياكس أمستردام صاحب الـ26 انتصارا. بخلاف أنه متصدر دوري روشن بـ77 نقطة بنهاية الجولة الـ 27، وهي النقاط التي قربته لبطولة الدوري.

ويسعى الهلال إلى الفوز على العين من أجل السير نحو اللقب الخامس له لتعزيز رصيده في صدارة المتوجين بالبطولة، إذ يمتلك في الوقت الحالي أربعة ألقاب، وإذا تخطى نصف النهائي فسيكون أكثر المتأهلين إلى النهائي، وسيعد التأهل رقم 10، وتمكن كبير آسيا من التتويج باللقب في مواسم 1991 و1999 و2019 و2021، بينما خسر اللقب في 1986 و1987 و2014 و2017 و2022، ويأتي في وصافة الأكثر تتويجا بوهانغ ستيلريز الكوري الجنوبي برصيد ثلاثة ألقاب.

وخسر الهلال نهائي النسخة الأخيرة أمام أوراوا ريدز الكوري الجنوبي، بعد التعادل ذهابا في السعودية بنتيجة (1/1) وتعرض آنذاك سالم الدوسري نجم الفريق السعودي للطرد، مما كلفه كثيرا في لقاء الإياب وتعرض للهزيمة (1/صفر) ليخسر اللقب بعد مشوار مميز في البطولة.

20 سنة من الحرمان

أما العين الإماراتي فيدخل نصف النهائي وعينه على تخطي الهلال من أجل اللقب الغائب منذ 20 عاما، إذ يمتلك كثيرا من الإمكانات التي تساعده على ذلك في الموسم الحالي، وظهرت في مواجهة النصر، خصوصا بوجود أكثر من نجم في صفوفه على رأسهم المغربي سفيان رحيمي الذي يتصدر ترتيب الهدافين في النسخة الحالية برصيد ثمانية أهداف بالتساوي مع هداف الهلال ألكسندر ميتروفيتش.

وفي حال تخطي العين مواجهة الهلال سيكون النهائي الرابع للفريق الإماراتي في تاريخ البطولة، إذ توج باللقب مرة واحدة في موسم 2002 – 2003 على حساب نادي بوليس تيرو التايلاندي، فحقق الفوز ذهابا (2/ صفر) وخسر إيابا بنتيجة (صفر /1).

ويعاني العيناوي في الدوري المحلي، حيث يحتل المرتبة الثالثة برصيد 36 نقطة من أصل 18 مواجهة وهي ما أبعدته عن المنافسة على بطولة الدوري التي يتصدرها فريق الوصل بـ48 نقطة.

قبل مواجهة الهلال والعين: