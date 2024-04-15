غلطة سراي ينافس الاتحاد على فقير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انضم مسؤولو نادي غلطة سراي التركي إلى منافسة مع الاتحاد لكسب خدمات الفرنسي نبيل فقير لاعب وسط ريال بيتيس الإسباني، في الموسم المقبل.

وبحسب ما أفادت به شبكة «beIN Sport»؛ فإن مسؤولي النادي التركي قد وضعوا أنظارهم على «فقير» الذي يحظى باهتمام كبير من نادي الاتحاد، وميلان الإيطالي.

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن السعودية أصبحت احتمالا قويا للاعب الفرنسي؛ إذ وضعه نادي الاتحاد هدفا لضمه في الصيف المقبل.