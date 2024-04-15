غلطة سراي ينافس الاتحاد على فقير

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وبحسب ما أفادت به شبكة «beIN Sport»؛ فإن مسؤولي النادي التركي قد وضعوا أنظارهم على «فقير» الذي يحظى باهتمام كبير من نادي الاتحاد، وميلان الإيطالي.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن السعودية أصبحت احتمالا قويا للاعب الفرنسي؛ إذ وضعه نادي الاتحاد هدفا لضمه في الصيف المقبل.
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