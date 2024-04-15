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غلطة سراي ينافس الاتحاد على فقير

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- بواسطة أيمن الوشواش - انضم مسؤولو نادي غلطة سراي التركي إلى منافسة مع الاتحاد لكسب خدمات الفرنسي نبيل فقير لاعب وسط ريال بيتيس الإسباني، في الموسم المقبل.

وبحسب ما أفادت به شبكة «beIN Sport»؛ فإن مسؤولي النادي التركي قد وضعوا أنظارهم على «فقير» الذي يحظى باهتمام كبير من نادي الاتحاد، وميلان الإيطالي.

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن السعودية أصبحت احتمالا قويا للاعب الفرنسي؛ إذ وضعه نادي الاتحاد هدفا لضمه في الصيف المقبل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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