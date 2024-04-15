المدرج الأصفر يضغط لإبعاد أليكس تيليس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالبت جماهير نادي النصر السعودي خلال الساعات الماضية، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بتغيير عدد من اللاعبين الأجانب بنهاية الموسم الحالي 2023-24 والذين لم يقدموا المستوى المأمول خلال الفترة الماضية وجاء في مقدمتهم الظهير الأيسر أليكس تيليس.

وأكد مغردون أن اللاعب البرازيلي لم يصنع الفارق ولم يقدم الإضافة المأمولة منذ انضمامه إلى النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مطالبين برحيله والتعاقد مع خيار أفضل في الميركاتو الصيفي المقبل.

وانضم أليكس تيليس (31 عاما) إلى نادي النصر قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي، وخلال 21 مباراة خاضها مع فريقه في دوري روشن السعودي أحرز اللاعب البرازيلي هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وشارك أليكس تيليس مع النصر في 26 مباراة عبر كل المسابقات، وتمكن من هز الشباك 3 مرات، وصنع 4 أهداف، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 7 ملايين يورو، استنادا لبيانات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

وشهد الموسم الحالي إحراز اللاعب لهدف خيالي من تسديدة صاروخية خلال مباراة الاتفاق، والتي انتهت بفوز نصراوي بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ18 من منافسات دوري روشن السعودي، ورشح كثيرون هذا الهدف للمنافسة على جائزة «بوشكاش» لعام 2024، والتي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في كل عام لصاحب أفضل هدف خلال السنة.

يشار إلى أن تعاقد النصر مع أليكس تيليس جاء في ظل صفقات أخرى عالمية عدة، أبرمها النادي العاصمي الصيف الماضي، على غرار الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، الإسباني إيمريك لابورت، والسنغالي ساديو ماني، وجاء حضور هؤلاء وغيرهم بعد انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى «فارس نجد» مطلع 2023.