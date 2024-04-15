هل يتعرض4 من نجوم ريال مدريد للإيقاف؟

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ويحتاج كل من السيتي والريال إلى الفوز من أجل ضمان التأهل إلى نصف النهائي، بعدما حسم التعادل (3 - 3) موقعة الذهاب في سانتياجو برنابيو، حيث يصطدم المنتصر ببطل موقعة أرسنال وبايرن ميونخ.
وحال تأهل ريال مدريد إلى نصف النهائي، فإنه يخشى تعرض عدد من لاعبيه للإيقاف في مواجهة الذهاب، حال حصولهم على بطاقات صفراء أمام مانشستر سيتي (البطاقة الثالثة).
وهناك 4 لاعبين من ريال مدريد ربما يتعرضون للإيقاف، حال حصلوا على بطاقات صفراء، وهم فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام وإدواردو كامافينجا وداني كارباخال، علما بأن أوريلين تشواميني يغيب عن مواجهة إياب ربع النهائي بعد حصوله على بطاقة صفراء في مباراة الذهاب.
أما مانشستر سيتي فيدخل لقاء ريال مدريد بصفوف مكتملة دون أي غيابات بداعي الإيقاف، بينما يخشى حصول الثنائي روبن دياز ومانويل أكانجي على بطاقات صفراء في الإياب، حتى لا يفقد أي منهما في ذهاب نصف النهائي (حال التأهل).
المهددون بالإيقاف:
- فينيسيوس جونيور - ريال مدريد.
- جود بيلينجهام - ريال مدريد.
- إدواردو كامافينجا - ريال مدريد.
- داني كارباخال - ريال مدريد.
- روبن دياز - مانشستر سيتي.
- مانويل أكانجي - مانشستر سيتي.
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