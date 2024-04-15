نابي كيتا مهدد بالإبعاد بسبب تمرده

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ورفض اللاعب السفر مع فريقه إلى ليفركوزن الذي فاز بنتيجة 5 / 0 وتوج بلقب الدوري، وذلك اعتراضا على قرار المدير الفني بعدم الاعتماد عليه في التشكيل الأساسي رغم الغيابات العديدة ضمن صفوف الفريق.
وقال بريمن إنه سيصدر بيانا بشأن الواقعة في وقت لاحق.
من جانبه قال مدرب بريمن أولي فيرنر عقب المباراة «ما حدث يفسر كل شيء، ولست بحاجة لأقول المزيد، لكل منا رأيه وكان لي قرار معين».
ومن المرجح أن يتعرض نابي كيتا لعقوبة الإيقاف.
وعلق كليمنت فريتز مدير كرة القدم في بريمن قبل المباراة «سنتحدث مع اللاعب ووكيل أعماله بشأن العواقب والخطوات التالية».
أما كيتا كتب عبر حسابه الرسمي على شبكة (إنستقرام) «ملتزم دائما بالاحترافية وإنكار الذات في عملي، ولم أواجه أي مشاكل انضباطية منذ بداية مسيرتي، وكنت أحاول دائما أن أكون نموذجا يحتذى به».
وشدد اللاعب الغيني الدولي «لن أقبل أن يشوه أي شخص هذه الصورة».
وانضم كيتا لصفوف بريمن صيف العام الماضي في صفقة ضخمة ومثيرة للجدل، ولكنه خيب التوقعات ولم يشارك سوى في 5 مباريات فقط بالدوري الألماني بسبب كثرة إصاباته.
ويمتد تعاقد نابي كيتا مع فيردر بريمن حتى 2026.
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