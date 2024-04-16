ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة جديدة أمام دريمز أف سي الغاني في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويدخل الزمالك بمعنويات عالية بعدما حقق فوزا مثيرا على الأهلي في ديربي القاهرة بهدفين لهدف في الدور الأول من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك المقبلة..

يستضيف استاد القاهرة مباراة الزمالك ودريمز الغاني يوم الأحد المقبل الموافق 21 أبريل الجاري في نصف نهائي الكونفدرالية.

ترتيب الزمالك والأهلي في الدوري المصري..

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة، تمكن خلالهما من حصد 6 مباريات والتعادل في 3 مواجهات، بينما خسر الفريق 4 مواجهات.

ويحتل الأهلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، جمعهما من 11 مباريات،حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 3 وخسر لقاءين .