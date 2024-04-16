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الامارات | تأجيل مباريات دوري أدنوك للمحترفين

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباريات دوري أدنوك للمحترفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد كرة القدم الإماراتي عن تأجيل مباريات دوري أدنوك للمحترفين المقررة اليوم الثلاثاء.

وذكر الاتحاد على حسابه في منصة "إكس" أنه نظراً للأحوال الجوية وتقلبات الطقس التي تشهدها الدولة قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم تأجيل جميع المباريات المقررة الثلاثاء في جميع المسابقات الكروية المحلية.

يذكر أن مباريات الجولة الـ 19 من الدوري كانت ستشهد إقامة مباراتين تجمعان الجزيرة مع خورفكان على استاد محمد بن زايد في أبوظبي وعجمان مع البطائح على استاد راشد بن سعيد في عجمان.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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