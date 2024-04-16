بيرنادو سيلفا: نريد تحقيق دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد بيرنادو سيلفا جناح مانشستر سيتي أن الدعم الجماهيري في مباراتهم المرتقبة أمام ريال مدريد المقرر لها غدا الأربعاء على ملعب الاتحاد في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، سيمنحهم الشعور بالقوى.



وكانت مباراة الذهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي أنتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3 على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

أكد بيرنادو سيلفا في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: ما زال لدينا هذا الشعور بأننا أقوياء للغاية مع جماهيرنا على ملعبنا، في الموسم الذي خرجنا فيه من ريال مدريد في برنابيو.

وتابع: كنا نريد القيام بالأمور بشكل صحيح، هذا الأداء كان مثل الاعتذار لجماهيرنا لما حدث في الموسم الذي يسبقه، كنا ندين لهم بفرصة الفوز بالبطولة وفعلنا ذلك.

وواصل نجم السيتي: عندما يتواجد كيفين دي بروين، يكون كل شيء مختلفًا، لأنه واحد من أفضل اللاعبين في جيلنا، لا يمكن أن ننكر بأننا نكون أفضل بوجوده، إنها دفعة كبيرة لنا عودته.

وأضاف سيلفا: هذه المجموعة أثبتت خلال السنوات بأنه يمكننا الذهاب إلى الشهور الأخيرة والقتال على كل المسابقات، هذا ليس سهلًا، لذلك هناك فريقان فقط فازا بالثلاثية في الكرة الإنجليزية، لأن الأمر ليس سهلًا، ولكن نحن سعداء للغاية للتواجد في المكان الذي يسمح لنا للمنافسة على البطولات.

وأشار: لم أتوقع أن يفقد الفريقان (ليفربول وأرسنال) النقاط، نحن لم نعتمد فقط على أنفسنا، ولكن الآن نعتمد على أنفسنا، وإذا قمنا بعملنا بشكل جيد سنفوز بالدوري، من أسبوعين عندما واجهنا أرسنال كان الأمر كأنه كل شيء انتهى.

وأتم تصحرياته: الآن يبدو لصالح مانشستر سيتي، من الممكن أن يتغير مرة أخرى بعد أسبوعين، لذلك كرة القدم رائعة.

