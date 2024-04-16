الامارات | أول رد فعل غاضب من مدرب الأهلي المصري بعد السقوط أمام الزمالك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاقب السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي لاعبي فريقه بعد الخسارة من الغريم التقليدي الزمالك، الإثنين، بنتيجة 1-2 في الدوري المصري.

وطالب كولر لاعبي الأهلي مباشرة بعد نهاية المباراة بالخروج من غرف خلع الملابس وخوض حصة تدريبة، بعد انتهاء احتفالات لاعبي الزمالك مع جماهيرهم.

ولم تقتصر الحصة التدريبية على العناصر البديلة، بل شارك فيها الفريق الأساسي الذي خاض المواجهة.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز العاشر على لائحة ترتيب الدوري المصري بعدما رفع رصيده إلى 21 نقطة من 13 مباراة، وهو الرصيد نفسه للأهلي التاسع لكن من 11 مباراة.