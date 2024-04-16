رسميًا.. بتروجيت يعود للدوري الممتاز بعد غياب 5 سنوات

تمكن فريق بتروجت من العودة إلى الدوري المصري الممتاز مرة ثانية، بعد غياب دام لمدة 5 سنوات، عقب خطف أول بطاقات الصعود.

وفاز فريق بتروجيت على نظيره راية بثلاثة أهداف نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء على ستاد بتروسبورت ضمن الجولة السادسة من الدور الثانى بدورى المحترفين مرحلة الصعود.

ورفع بتروجت رصيده إلى النقطة 57، ليكون أول الصاعدين إلى الدورى الممتاز هذا الموسم، فيما بقى فريق راية عند النقطة 35.

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وعاد الفريق البترولي إلى دوري الأضوغء والشهرة بعد غياب دام لمدة 5 مواسم من هبوطه إلى دورى القسم الثانى موسم 2018-2019.

ويقود فريق بتروجت فنيًا سيد عيد ويعاونه كل من نافع السعيد مدرب عام ومحمد حجاج مدرب وهاشم مدرب حراس مرمى وطارق حماد مدير إدارى وأحمد خالد إدارى.