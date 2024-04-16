فيوتشر يشكو حكم مباراته أمام الإسماعيلي

تقدمت إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس، بشكوى رسمية ضد حكام مباراة الفريق الكروي الأول أمام الإسماعيلي في الدوري المصري.

وكانت مباراة فيوتشر ضد الإسماعيلي التي أقيمت بين الفريقين في بطولة الدوري المصري،

على ملعب ستاد الإسماعيلية في المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وطالب نادي فيوتشر في شكواه بعدم اسناد أي مباراة لفريقه مرة أخرى، لثنائي التحكيم حمادة القلاوي الحكم الأول وعبد العزيز السيد حكم الفار.

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وأشار نادي فيوتشر في شكواه إلى أن الثنائي قد ارتكب «أخطاء جسيمة» خلال المباراة الأخيرة والتي أثرت على نتيجة اللقاء.

واعترض فيوتشر على طاقم تحكيم مواجهته أمام الإسماعيلي، معتبرًا أن المباراة شهدت أخطاءً تحكيمية بالجملة، مما أثر على نتيجتها، وأدت إلى انتهائها بالتعادل الإيجابي بعد احتساب ركلة جزاء غير صحيحة للإسماعيلي في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الحادي عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 21 نقطة، فيما يتواجد الإسماعيلي في المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة.