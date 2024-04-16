شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 16 / 4 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 16 / 4 / 2024 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها، تغريم الزمالك 50 ألف جنيه بسبب الكرات.. وإيقاف عامل المهمات 4 مباريات.

تغريم الزمالك 50 ألف جنيه بسبب الكرات.. وإيقاف عامل المهمات 4 مباريات

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات مؤجلات الجولة الـ8 و الـ10 من بطولة دوري nile، وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

الأهلى يؤكد جاهزية كهربا لرحلة الكونغو بعد إصابته فى القمة

أكد الجهاز الطبى للأهلى جاهزية محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق لرحلة الكونغو غداً لخوض مباراة مازيمبي بدوري أبطال أفريقيا.

الأهلى يتدرب مرتين فى الكونغو استعدادا لمواجهة مازيمبى بدورى الأبطال

استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى على خوض لاعبيه مرانا يومى الخميس والجمعة على ملعب مباراة مازيمبى بدورى أبطال أفريقيا.

تعرف على فرص سفر مروان عطية مع الأهلى للكونغو لمواجهة مازيمبى

يخضع مروان عطية لاعب الأهلى لفحص طبى قبل مران الفريق غداً الأربعاء، لتحديد موقفه من رحلة الكونغو لمواجهة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

المدير الإدارى للزمالك: سنتظلم على عقوبات القمة ولم يحدث إخفاء للكرات

كشف عمرو أبو العز المدير الإدارى للزمالك أنهم بصدد التقدم بتظلم على عقوبات رابطة الأندية ضد النادى الأبيض بشأن مباراة القمة 127، وانتهت بفوز الفارس الأبيض على الأهلى بهدفين مقابل هدف ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من الدورى.

أحمد سليمان: فوز الزمالك على الأهلى مهم والفرحة الكبيرة التتويج بكل البطولات

علق أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والمشرف على ملف الكرة على فوز فريقه على الأهلى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أمس الاثنين ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من مسابقة دورى nile مؤكداً أنه مهم.

رسميا.. بتروجت أول الصاعدين للدورى الممتاز بعد الفوز على راية

نجح فريق بتروجت فى خطف أول بطاقات الصعود للدورى الممتاز بعد الفوز على نظيره فريق راية بثلاثة أهداف نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما على استاد بتروسبورت ضمن الجولة السادسة من الدور الثانى بدورى المحترفين مرحلة الصعود.

علاء نبيل يجتمع بوفد فيفا وكاف لمناقشة تطوير المسابقات والمنتخبات

استقبل علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة ، لليوم الثاني علي التوالي بوفد فيفا وكاف لمناقشة تطوير المسابقات والمنتخبات وفدا من مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، لدراسة بعض الأمور المتعلقة بتطوير ملف كرة القدم والمسابقات والأكاديميات .