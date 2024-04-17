شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 16 / 4 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 16 / 4 / 2024 العديد من الأخبار الهامة، أبرزها تغريم الزمالك 50 ألف جنيه بسبب الكرات.. وإيقاف عامل المهمات 4 مباريات.

تغريم الزمالك 50 ألف جنيه بسبب الكرات.. وإيقاف عامل المهمات 4 مباريات

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات مؤجلات الجولة الـ8 و الـ10 من بطولة دوري nile، وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

الزمالك ينتظر زوال "تورم" القدم لإجراء أشعة زيزو بعد الإصابة فى القمة

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى بنادى الزمالك عن تطورات إصابة أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، بعد الإصابة التى تعرض لها أمس أمام الأهلى فى مباراة القمة، التى انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف.

المدير الإدارى للزمالك: سنتظلم على عقوبات القمة ولم يحدث إخفاء للكرات

كشف عمرو أبو العز المدير الإدارى للزمالك أنهم بصدد التقدم بتظلم على عقوبات رابطة الأندية ضد النادى الأبيض بشأن مباراة القمة 127، وانتهت بفوز الفارس الأبيض على الأهلى بهدفين مقابل هدف ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من الدورى.

أحمد سليمان: فوز الزمالك على الأهلى مهم والفرحة الكبيرة التتويج بكل البطولات

علق أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والمشرف على ملف الكرة على فوز فريقه على الأهلى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أمس الاثنين ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من مسابقة دورى nile مؤكداً أنه مهم.

ناصر ماهر ودونجا وعمر جابر يدخلون حسابات جهاز المنتخب

دخل الثلاثى ناصر ماهر ونبيل عماد دونجا وعمر جابر لاعبو الزمالك، حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن قبل المعسكر المقبل، الذى يشهد مباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.