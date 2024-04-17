شكرا لقرائتكم خبر مانشستر سيتي وريال مدريد.. صراع العمالقة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يترقب عشاق الساحرة المستديرة المباراة الحاسمة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في استاد الاتحاد مساء اليوم.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في مدريد بالتعادل 3/3، حيث شهدت هذه المباراة إثارة كبيرة من الفريقين قبل أن تنتهي بالتعادل.

وسيدخل مانشستر سيتي المباراة بثقة كبيرة خاصة وأنه تمكن من إحراج الريال على أرضه وأمام جماهيره وتعادل معه بالإضافة إلى أنه تمكن من انتزاع صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوزه على لوتون تاون 5 /1 السبت الماضي، مستغلا خسارة ليفربول أمام كريستال بالاس وأرسنال أمام أستون فيلا.

ولن يكون ريال مدريد صيدا سهلا في هذا اللقاء خاصة وأن الفريق الإسباني يعلم كيف يلعب في بطولة دوري الأبطال وأنه أكثر الأندية تتويجا باللقب برصيد 14 لقبا.

ومع اقتراب الريال من التتويج بلقب الدوري الإسباني، حيث يتصدر جدول الترتيب بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه، يتطلع الفريق إلى المضي قدما في البطولة الأوروبية على أمل تحقيق الثنائية هذا الموسم.

ويسعى ريال مدريد للثأر ورد الاعتبار من خصمه الإنجليزي بعد الهزيمة النكراء التي مني بها برباعية نظيفة العام الماضي خلال إياب نصف نهائي المسابقة، فيما يأمل السيتي بتكرار تفوقه واجتياز عقبة الملكي وسط جماهيره.

ويغيب عن المواجهة من الجانب المدريدي أوريلين تشواميني لتراكم البطاقات الصفراء، بالإضافة لدافيد ألابا وتيبو كورتوا البعيدان عن الملاعب بسبب الإصابة في الرباط الصليبي.

ويمتلك بيب جوارديولا سجلا لافتا أمام ريال مدريد، حيث تغلب عليهم 13 مرة خلال 24 مواجهة في حين خسر 5 مرات وتعادل 6 مباريات.

بينما فشل مدرب «الميرينجي» كارلو أنشيلوتي بالفوز 11 مرة خلال 13 مباراة ضد المان سيتي، حيث فاز مرتين فقط فيما تلقى 9 هزائم وتعادل مرتين.

أرقام السيتي في دوري الأبطال:

9 مباريات

8 انتصارات

تعادل مرة واحدة

سجل 27 هدفا

استقبل 12 اهدافا

صنع 18 هدفا

الشباك النظيفة (1)

القيمة السوقية( 1.27 مليار يورو).

إيرلينج هالاند الأعلى قيمة والبالغة 180 مليون يورو

أرقام ريال مدريد في دوري الأبطال:

9: مباريات

7: انتصارات

تعادل: مرتين

سجل: 21 هدفا

استقبل: 11 هدافا

صنع: 17هدفا

الشباك النظيفة: 3

القيمة السوقية: 1.04 مليار يورو.

جود بيلينجهام الأعلى قيمة والبالغة 180 مليون يورو.

مواجهات الفريقين: