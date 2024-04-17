بالمر يتألق مع تشيلسي بالدوري الإنجليزي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشعر كول بالمر، لاعب فريق تشيلسي، بالامتنان للفرصة التي منحها له فريقه للانضمام لصفوفه، وذلك عقب تسجيله 4 أهداف (سوبر هاتريك)، في فوز الفريق اللندني 6/ صفر على ضيفه إيفرتون ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونصب بالمر، خريج أكاديمية فريق مانشستر سيتي، الذي انضم لتشيلسي الصيف الماضي، نفسه بطلا للقاء، الذي جرى الاثنين على ملعب (ستامفورد بريدج) في العاصمة البريطانية لندن.

وافتتح بالمر التسجيل بهدف رائع، قبل أن يحرز هدفا آخر من ضربة رأس، ثم سجل ثالث أهدافه بعدما استفاد من خطأ ارتكبه جوردان بيكفورد، حارس مرمى إيفرتون، ثم ختم أهدافه خلال ركلة جزاء.

الثلاثية الثانية

وتعد هذه هي الثلاثية الثانية على التوالي لبالمر على ملعب تشيلسي، بعد أهدافه الثلاثة في مرمى مانشستر يونايتد في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال بالمر للموقع الالكتروني الرسمي لتشيلسي: «اتخاذ قرار القدوم إلى هنا كان قرارا كبيرا بالنسبة لي ولعائلتي، لكنني أردت فقط أن ألعب كرة القدم.

أنا ممتن لتشيلسي على هذه الفرصة، وأنا أشعر بالبهجة».

وأضاف اللاعب الشاب في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، «لقد بدأنا بشكل جيد وسجلنا ثلاثية.

أعتقد أن الفريق كان بحاجة لذلك بعد الأحد الماضي (التعادل مع شيفيلد يونايتد) وبعض المباريات السابقة التي قدمناها. لقد قمنا بعمل جيد الليلة. كانت مباراة رائعة بالنسبة لي وللفريق».

وأظهر بالمر مهارة رائعة في هدفه الأول، بعد أن تجاوز جاراد برانثويت، إذ تلقى تمريرة من زميله نيكولاس جاكسون قبل أن يسدد تصويبة لولبية مباشرة من خارج منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى السفلية.