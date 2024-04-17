ضياء السيد: كولر لم يكن موفقاً في مباراة الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي وضع لقاء مازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضمن أولوياته، ولكنه لم يكن موفقًا في لقاء الزمالك، وكان من الوارد تحقيق نتيجة جيدة، لكنه خاض مغامرة ولم يوفق فيها في لقاء القمة.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية ETC: "كولر كان من الممكن أن يقوم بالروتيشن بشكل أفضل خلال لقاء الزمالك، ولكن لم يكن الأداء جيدًا، وأتمنى أن يكون التقييم بشكل شامل لبعض عناصر الفريق، وأحيانًا يكون هناك تأخير في حسم موقف بعض اللاعبين، وأي لاعب المفترض يتم الدفع به عليه أن يؤدي بشكل قوي".

وأضاف: "كل لاعب عليه أن يكون مستعدًا لخوض أي مباراة، ورغم أن كولر دفع ببعض اللاعبين وليسوا في أفضل حالاتهم لكنهم لم يقدموا المستوى الجيد، والموسم الماضي كان ناجح في الروتيشن، في ظل وجود منافسة قوية بين كل اللاعبين".

وواصل: "كولر تعرض لصدمة ببعض اللاعبين، خصوصا بعدما قام بإجراء تغييرات بين الشوطين، من أجل تعديل المسار في الشوط الثاني، وفي النهاية مبروك للزمالك لأنهم كانوا في حاجة للفوز".

وأكمل: "الزمالك لديه مباراة قوية يوم الأحد في الكونفدرالية، وكان من الطبيعي أن يتم تجهيز اللاعبين التي تشارك، لكن جوميز دفع بكل القوة الضاربة من أجل تحقيق الفوز لأنه بحاجة لـ3 نقاط، والموضوع يمثل أولويات مختلفة لكل مدرب، وحسبة كولر كانت خاطئة مليون%، لأنه فقد جزء كبير من الثقة والمعنويات انخفضت، قبل مواجهة مازيمبي".

وحول لقاء الأهلي ومازيمبي، قال: "المباراة صعبة للغاية في ظل الوضع الحالي للفريق الأحمر، لو استطاع تحقيق الفوز، سيدخل المباراة النهائية بشكل مختلف تماما".

وأكد: "لابد أن يعلم لاعبي الأهلي جيدًا الوضع الحالي وأن يعودوا للمستوى المعهود، وأن يعود كل اللاعبين للوضع الطبيعي وأن يكونوا في قمة تركيزهم".

وأتم: "أقصى توقع بالنسبة لي أن يتعادل الأهلي مع مازيمبي في ظل ظروف الملعب وموعد اللقاء، ونتمنى التغلب على كل هذه الظروف، وأتمنى آلا نخسر في الذهاب".