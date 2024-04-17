غيابات مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تعرف على غيابات فريقي ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي قبل موقعة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وستقام مباراة ريال مدريد ضد نظيره مانشستر سيتي مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

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غيابات ريال مدريد ومانشستر سيتي

يخوض فريق السكاي بلو موقعة الإياب ضد الملكي بالقوة الضاربة بعد استعاد الثلاثي كايل ووكر وناثان أكي وجون ستونز.

وتأكدت جاهزية الثلاثي لمباراة اليوم بعد خوض التدريبات الجماعية قبل 24 ساعة من مواجهة الملكي.

بينما على الجانب الآخر يغيب عن ريال مدريد كل من تشواميني للإيقاف، بالإضافة إلى تيبو كورتوا ودافيد ألابا ببسبب الإصابة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بسن الفريقين بالتعادل الإيحابي بثلاثة أهداف لمثلهم، التي جمعتهما على ملعب سانتياجو برنابيو.