اخبار الرياضه

فياريال يفرض التعاددل على ريال مدريد في الدوري الاسباني

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - فرض فريق الكرة الاول بنادي فياريال التعادل أمام ، بنتيجة أربعة أهداف لكل فريق، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 37 من .

أهداف مباراة ريال مدريد وفياريال
وسجل أهداف ريال مدريد، أردا جولر "ثنائية" (14 و45+2)، خوسيلو ماتو (30)، لوكاس فاسكيز (40)، بينما سجل سور لوث رباعية فياريال في الدقائق (39، 48، 52، و56).

ترتيب ريال مدريد وفياريال 
وبهذا التعادل يواصل ريال مدريد تصدره جدول ترتيب الليجا برصيد 94 نقطة، علما بأن الميرنجي توج بلقب الليجا رسميا قبل 4 جولات من النهاية.

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا