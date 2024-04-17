بفرمان الخطيب.. الاهلي يتراجع عن رحيل “الدبابة”

قرر مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب، استمرار نجم الفريق الكروي الأول، وعدم رحيله في الميركاتو الصيفي المقبل.

وارتبط المالي أليو ديانج، بالرحيل عن صفوف النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد ابتعاده عن التشكيل الأساسي، قبل تعرضه للإصابة.

وقال الإعلامي أمير هشام، في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني”+90″، إن النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب، قرر استمرار أليو ديانج، بالموسم الجديد.

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وأوضح أن إدارة القلعة الحمراء أيقنت أن تراجع مستوى اللاعب بسبب مشاركته مصابًا قبل أن يجري الجراحة، وبالتالي لن يتم بيعه في الصيف المقبل.

ويستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، للمواجهة المرتقبة أمام نظيره مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الفريق الأحمر ضد مازيمبي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.