سموحة ضيفًا ثقيلاً على الجونة في الدوري الممتاز اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقى فريق الجونة مع نظيره سموحة، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين فى الرابعة عصر اليوم الأربعاء على استاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

ويحتل فريق سموحة المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 22 نقطة، بينما توقف رصيد فريق الجونة عند النقطة 22 محتلا المركز السابع

ويبحث الفريقين اليوم على الفوز نظرًا بعد خسارتهما فى الجولة الماضية حيث تلقى الجونة هزيمة قاسية من بيراميدز برباعية نظيفة بينما مني سموحة بالهزيمة من الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف وحيد.