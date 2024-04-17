سانشو: منذ قدومي لـ دورتموند شعرت بأنني في بيتي

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث جادون سانشو نجم فريق بوروسيا دورتموند عن تأهلهم إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تخطي عقبة أتلتيكو مدريد.

وفاز دورتموند على أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعت بينهما في إياب ربع النهائي، ليؤكد تأهله بعد تفوقه بنتيجة 5-4 مجموع المباراتين.

قال سانشو في تصريحات عقب نهاية المباراة: سعيد للغاية، وفخور جدًا بالفريق والنادي كانت الأجواء في الملعب جيدة بشكل استثنائي، كانت هناك لحظتان كان من الممكن أن تؤذينا وتقلب الأمور، ولكن مع ذلك، لم نفقد الثقة أبدًا وتمسكنا بما يجعلنا أقوياء.

وتابع لاعب دورتموند: عندما تنظر إلى المباراتين أمام أتلتيكو مدريد، فقد وصلنا إلى الدور نصف النهائي عن جدارة.

وأشار: منذ قدومي شعرت بأنني في بيتي، وأنا سعيد بالعودة إلى الملعب مجددا، سعدت برؤية ماركو مجددا، إنه صديق عزيز لي ، وأنا أقدره، سعيد بصناعة الهدف الثاني له اليوم

وواصل حديثه: أشعر بالسعادة مرة أخرى، عودتي إلى الملعب، محاولة مساعدة الفريق، إعادتهم إلى المراكز الثلاثة الأولى، وبالطبع التأهل لدوري أبطال أوروبا في العام المقبل.

وأضاف: أنا لدي أهداف شخصية، لن أكشف عنها الآن.

وأنضم جادون سانشو إلى صفوف دورتموند على سبيل الإعارة قادما من نادي مانشستر يونايتد.

