قرار جديد من كولر مع تاو قبل مواجهة مازيمبي بدوري أبطال إفريقيا

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي على ضم الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لقائمة الفريق الأحمر التي تستعد للسفر إلى الكونغو لمواجهة فريق مازيمبي.

ويلتقي النادي الاهلي نظيره مازيمبي الكونغولي في الثالثة عصر السبت المقبل، ضمن مباريات الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وكان كولر قد استبعد الجنوب إفريقي بيرسي تاو من قائمة الأحمر الأخيرة في مباراة القمة أمام الزمالك لخلاف بينهما.

وتأهل الاهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على سيمبا التنزاني بثلاثية دون رد في مجموع مبارتي الذهاب والإياب لربع النهائي.

فيما تأهل مازيمبي الكونغولي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الإطاحة ببترو أتليتكو الأنجولي من ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز عليه بهدفين لهدف.

ويعد المارد الأحمر هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة، آخرها العام الماضي بالفوز على الوداد المغربي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة النهائية.